Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее

Физика

Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее

Автор: Гость