Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее
Физика
Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее
Ответ(ы):
Гость:
N=30%=0,3 Aз=20Дж Ап-? n=Aп/Аз Aп=n*Aз Aп=0,3*20=6Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Укажите падеж имён прилагательных. На побережье Северного Ледовитого океана можно встретить полярного белого медведя,снежную козу,белого песца.
Математика
Помогите решить задачу !!!!! 4 класс Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В п??рвый день они посадили седьмую часть всех саженцев .Это в ...