Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее

Физика
Тепловая машин с КПД 30% за цикл работы отдаст холодильнику 20дж. какую полезную раб??ту машина совершает за цикл? мне нужно сейчас можно по быстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N=30%=0,3 Aз=20Дж Ап-? n=Aп/Аз Aп=n*Aз Aп=0,3*20=6Дж
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