Тёплые течения, как, правильно, имеют направление а) от экватора к полюса, б) от пол??сов к экватора, в) вдоль береговой линии материков, г) к центральным частям океанов. Плиз

География
Тёплые течения, как, правильно, имеют направление а) от экватора к полюса, б) от пол??сов к экватора, в) вдоль береговой линии материков, г) к центральным частям океанов. Плиз
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Гость:
Ответ будет а от экватора к полюса
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