теремок и рукавичка ( разные или одинаковые ) герои сказки

теремок и рукавичка ( разные или одинаковые ) герои сказки

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Одинаковые. Теремок: Заец, Леса, Волк, Медведь, Лягушка, Мыш. Рукавичка также
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