Терміново пожалуста Запишіть числа й одиниці мір словами:36 км, 3.45ц, 50кг, 12.5т, 0.70 г, 132%, 26.4 км, 27.5м
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Терміново пожалуста Запишіть числа й одиниці мір словами:36 км, 3.45ц, 50кг, 12.5т, 0.70 г, 132%, 26.4 км, 27.5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 км, 3.45ц, 50кг, 12.5т, 0.70 г, 132%, 26.4 км, 27.5м Тридцять шість кілометрів, три цілих сорок п"ять сотих центнера, п"ятдесят кілограмів, дванадцять цілих п"ять десятих тонни, нуль цілих сім десятих грама, сто тридцять два відсотки, двадцять шість цілих чотири десятих кілометра, двадцять сім цілих п"ять десятих метра.
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