Термины: человек, индивид, индивидуальность, личность, деятельность дайте определение

Деятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, а в случае, если субъект является органом власти, то выполняет свои обязанности, функции.Индивид — отдельный человек как уникальное сочетание его врожденных и приобретенных свойств.Индивид — отдельный человек как социальное существо, являющееся чем-то большим, чем сочетание врождённых качеств. человек — это разумное существо, субъект труда, социальных отношений и общения. Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое, особь) — совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие психики и личности индивида, неповторимость, уникальность. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера в одежде (внешнем виде), в специфике интересов, качеств перцептивных процессов. Индивидуальность характеризуется не только неповторимыми свойствами, но и своеобразием взаимосвязей между ними. Личность - это индивидум каждого человека. "Личностью не рождаются, личностью становятся".Личность - это результат социального становления индивида, путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта.