Термодинамика. Найти дельта H и дельта S . При какой температуре (высокой или низкой) будет идти реакция? SO₂₍г₎ + 2H₂S₍г₎→3S₍кр.₎ + 2H₂O₍ж₎

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При нормальных условиях (Т=298К, Р=1 атм) : ΔН298=сумма конечных энтальпий реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты, минус сумма начальных энтальпий реакции, умноженных на стехиометрические коэффициенты Изменение энтропии аналогично. Для того, чтобы найти свободную энергию Гиббса, надо найти изменение энтропии, изменение энтальпии и среднюю теплоемкость ПРИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ: ΔНт=ΔН298+ΔС298*(Т-298), где ΔС298 - удельная теплоемкость при нормальных условиях (рассчитывается так же, как для изменения энтальпии при нормальных условиях) ΔSт=ΔS298+ΔС298*ln(Т/298) Теперь находим свободную энергию Гиббса по формуле: ΔGт=ΔНт-Т*ΔSт