Территория этой страны имеет выход атлантическому океану. На её территории распо??ожена крайняя западная точка материка, на котором находится эта страна. Климат- субэкваториальный. Символом страны являются коренастые великаны с...
География
Территория этой страны имеет выход атлантическому океану. На её территории распо??ожена крайняя западная точка материка, на котором находится эта страна. Климат- субэкваториальный. Символом страны являются коренастые великаны саванны деревья баобабы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тунис на берегу Средиземного моря граничит с Ливией и Алжиром, Крайняя точка мыс Бен-Секка, 37 градусов северной широты, 10 градусов восточной долготы
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