Территория этой страны имеет выход атлантическому океану. На её территории распо??ожена крайняя западная точка материка, на котором находится эта страна. Климат- субэкваториальный. Символом страны являются коренастые великаны с...

География

Территория этой страны имеет выход атлантическому океану. На её территории распо??ожена крайняя западная точка материка, на котором находится эта страна. Климат- субэкваториальный. Символом страны являются коренастые великаны саванны деревья баобабы

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