Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи
История
Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Территорию греческого полиса составляли город и близлежащие поселения. Например, так выглядела Спарта.
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