Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи

История

Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) острова Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи

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