Тест 11. Страна Фантазия Вариант 1 А 1. Кто написал «Приключения Электро??ика» ? 1) Е . С . Велтистов 3) С . Е . Велтистов 2) Кир Булычёв 4) Г . Х . Андерсен А 2. Найди причину нападения к...

Литература

Тест 11. Страна Фантазия Вариант 1 А 1. Кто написал «Приключения Электро??ика» ? 1) Е . С . Велтистов 3) С . Е . Велтистов 2) Кир Булычёв 4) Г . Х . Андерсен А 2. Найди причину нападения кустиков ( «Путешествие Алисы» ). 1. они были агрессивны 2. их забыли полить 3. они питались людьми 4. надвигалась песчаная буря АЗ . Кому из героев принадлежит эта фраза ? Почему я должен был лежать в чемодане ? 1. Электронику 3) директору 2. отцу Алисы 4) профессору Громову В1. «Путешествие Алисы» - это : 1. сказка 2. рассказ 3. сказочная повесть 4. фантастическая повесть В 2. В данный отрывок вставь пропущенные слова . В следующее мгновение профессор был ... . Он увидел , как мелькает между деревьями ... . 1. у двери , синяя кофточка 2. у окна , синяя курточка 3. у экрана , зелёная курточка 4. у ворот , зелёная кофточка С 1. Что ты знаешь об Алисе ? 1) она из будущего 3) обычная девочка 2) любит животных 4) девочка - робот Тест 11. Страна Фантазия Вариант 2 А1. Кто написал произведение «Путешествие Алисы»? 1) Е.С. Велтистов 3) С.Е. Велтистов 2) Кир Булычёв 4) Г.Х. Андерсен А2. В каком произведении рассказывается об удивительных приключениях мальчика-робота? 1. «Путешествие Алисы» 2. «Приключения мальчика Электроника» 3. «Приключения робота Электроника» 4. «Приключения Электроника» АЗ. Найди лишнего героя. 1. директор 3) Громов 2. Алиса 4) Электроник Определи жанр произведения Е.С. Велтистова. 1. сказка 2. рассказ 3. фантастическая повесть 4. сказочная повесть В2. Вставь пропущенные слова в отрывок. Сбегая по ... , профессор заметил удивлённое лицо директора и ... помахал ему рукой. Сейчас было не до ... . 1. дорожке, дружески, улыбок 2. лестнице, успокаивающе, объяснений 3. лестнице, доброжелательно, объяснений 4. дорожке, успокаивающе, приветствий С1. Кем был папа Алисы? 1. космобиологом 2. кибернетиком 3. директором космического зоопарка 4. доктором СКАЖИТЕ ОТВЕТЫ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО

Автор: Гость