Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рас...

Биология
Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рассматривает вопрос расчетов размеров создания искусственных экосистем для эффективного их функционирования + Потребности растений в углероде обеспечиваются в результате поступления веществ, содержащих углерод с...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу помочь только с последним Потребности растений в углероде обеспечиваются в результате поступления веществ, содержащих углерод с кислородом (О), водородом (Н), азотом (N), серой (S), фосфором (P) и другие удобрения...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Лексичне значення слова спитати
Ответить
Окружающий мир
Проект животные по континентам 2 класс Окружающий мир
Ответить
Русский язык
Помогите мне пожалуйста
Ответить
Математика
Математика 4 класс моро 1я часть стр 57 9,стр 58 11
Ответить
Русский язык
Какая согласных в корнях нарицательных существительных может чередоваться с Ш? л м н п р
Ответить