Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рас...

Биология

Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рассматривает вопрос расчетов размеров создания искусственных экосистем для эффективного их функционирования + Потребности растений в углероде обеспечиваются в результате поступления веществ, содержащих углерод с...

Автор: Гость