Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рас...
Биология
Тест "Название закона экологии" 1 - ...учитывает физиологическую активность особи ??од воздействием всех факторов среды одновременно. 2-...рассматривает борьбу представителей различных видов за еду и среду обитания. 3-...рассматривает вопрос расчетов размеров создания искусственных экосистем для эффективного их функционирования + Потребности растений в углероде обеспечиваются в результате поступления веществ, содержащих углерод с...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу помочь только с последним Потребности растений в углероде обеспечиваются в результате поступления веществ, содержащих углерод с кислородом (О), водородом (Н), азотом (N), серой (S), фосфором (P) и другие удобрения...
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