ТЕСТ по обществознанию в 7 классе по теме: «Личность подростка» Вариант №1 В психологии и педагогике принято под подростковым понимать возраст: А) от 12 до 15 лет; Б) от 10 до 15 лет; В) от 13 до 15 лет; Г) от 10 до ...

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ТЕСТ по обществознанию в 7 классе по теме: «Личность подростка» Вариант №1 В психологии и педагогике принято под подростковым понимать возраст: А) от 12 до 15 лет; Б) от 10 до 15 лет; В) от 13 до 15 лет; Г) от 10 до 17 лет. 2. Период начала подросткового возраста, называют: А) становлением; Б) взрослением; В) развитием; Г) формированием. 3. Движение, развитие, внутренняя энергия, изменчивость все это объединено в одно слово: А) формирование; Б) динамизм; В) образование; Г) кризис. 4. Устойчивое ощущение своей ущербности в чем-либо или неспособности к чему-либо, которое может превратиться в навязчивую идею, называется: А) комплексом неполноценности: Б) самокритикой; В) болезнью; Г) психологическим дискомфортом. 5. Человек как общественное существо – это: А) личность; Б) индивид; В) живой организм; Г) разум. 6. Свойство личности, определяющее поведение человека – это: А) характер; Б) привычка; В) темперамент; Г) способность. 7. Способность к познанию и логическому мышлению – это: А) интеллект; Б) талант; В) дар; Г) привычка. 8. Высшая ступень жизни на Земле, единственный представитель семейства людей, принадлежащих к отряду приматов и входящих в класс Млекопитающие – это: А) гуманоид; Б) человек; В) обезьяна; Г) индивид. ТЕСТ по обществознанию в 7 классе по теме: «Личность подростка» Вариант №2 1. Старший подростковый период называют: А) отрочеством; Б) юностью; В) «переломным периодом»; Г) детством. 2. Бескорыстная забота о благе других людей называется: А) эгоизмом; Б) альтруизмом; В) динамизмом; Г) интеллектом. 3. Оценка человека самого себя, своего внешнего вида и внутреннего мира называется: А) критикой; Б) любовью; В) самооценкой; Г) самолюбованием. 4. Человек как биологическое существо - это: А) личность; Б) индивид; В) живой организм; Г) разум. 5. Психическое свойство личности – это: А) характер; Б) привычка; В) темперамент; Г) способность. 6. Свойство личности, представляющая собой совокупность индивидуальных особенностей человека, помогающая ему успешно овладевать и заниматься одним или несколькими видами деятельности – это: А) характер; Б) привычка; В) темперамент; Г) энергия. 7. Переживание человеком своего отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе называют: А) критикой; Б) совестью; В) чувствами; Г) моралью. 8. Самый авторитетный член группы – это: А) вожак; Б) руководитель; В) лидер; Г) государь. помогите пж
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1 вариант 1. а 2. г 3. а 4. а 5. а 6. а 7. а 8. в 2 вариант 1. б 2. б 3. в 4. в 5. в 6. г 7. б 8. в
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