Тест по русскому языку «Причастие. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» №2 для 7 класса 1. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)забываемый подвиг 2) ошибка (не)отмечена 3) задач...

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Тест по русскому языку «Причастие. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» №2 для 7 класса 1. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)забываемый подвиг 2) ошибка (не)отмечена 3) задача (не) решённая, а только начатая 4) луг (не)скошен 2. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не) распахнутые, а плотно закрытые двери и окна 2) (не) выполненное поручение 3) (не) вычищенные с вечера туфли 4) (не)ослабевающие, а крепнущие связи 3. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)распиленное бревно 2) (не)избалованный родителями ребёнок 3) издание (не)переработано 4) никем (не)прочитанные журналы 4. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) ни о чем (не)говорящие факты 2) законы (не)писаны 3) (не)успокаивающийся ни на минуту дождь 4) (не)успокаивающийся дождь 5. Укажите вариант, в котором НЕ со словом пишется слитно. 1) (не)знавшие страха 2) дорожки (не)расчищены 3) (не)расчищенные дорожки 4) (не)расчищенные вовремя дорожки 6. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) задание (не)выполнено 2) (не)выполненное задание 3) (не)вымытая посуда 4) (не)выкрашенные стены 7. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)потревоженные утки 2) (не)исследованная местность 3) (не)исследованная геологами местность 4) (не)продуманное решение 8. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)скошенная, а вытоптанная трава 2) (не)спавший шофёр 3) (не)взошедшее солнце 4) (не)оправданный поступок 9. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)затворённая дверь 2) (не)накормленная собака 3) (не)напечатанные документы 4) пёс ещё (не)накормлен 10. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 1) (не)спавший от боли 2) (не)политые цветы 3) (не)подписанные документы 4) (не)оправданная уверенность

Автор: Гость