Тест помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 1) участниками земских соборов не были а)бояре б)купцы в)богатые горожане г)влажельческие крестьяне 2)ливонская война велась а)с речью посполитой б)с тевтонским орденом в)с племенами лив...

История
Тест помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 1) участниками земских соборов не были а)бояре б)купцы в)богатые горожане г)влажельческие крестьяне 2)ливонская война велась а)с речью посполитой б)с тевтонским орденом в)с племенами ливов 3)каково было название московского государства в других странах при иване грозном а) русь б)россия в)московия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) г (земский собор, съезд знати для решения каких то важных вопросов) 2) а (1558-1583, ливонский орден распался в 69, после чего литва и польша объединились в единое государство речь посполитую) 3) в (так называла з.европпа   русское государства  до конца XII века)
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