Тест помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж 1) участниками земских соборов не были а)бояре б)купцы в)богатые горожане г)влажельческие крестьяне 2)ливонская война велась а)с речью посполитой б)с тевтонским орденом в)с племенами лив...

Гость: Гость:

1) г (земский собор, съезд знати для решения каких то важных вопросов) 2) а (1558-1583, ливонский орден распался в 69, после чего литва и польша объединились в единое государство речь посполитую) 3) в (так называла з.европпа русское государства до конца XII века)