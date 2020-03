Тест-строки, язык Python,заранее спасибо 1. В программе используется символьная строка s: s = "Привет от старых штиблет!" Отметьте все правильные операторы, работающие с этой символьной строкой. 1. s = "12345" 2. "12345" =...

Информатика

Тест-строки, язык Python,заранее спасибо 1. В программе используется символьная строка s: s = "Привет от старых штиблет!" Отметьте все правильные операторы, работающие с этой символьной строкой. 1. s = "12345" 2. "12345" = s 3. s[1] = "0" 4. s1 = s[:] 5. s[:] = s1 2. Что будет выведено на экран после выполнения программы? s = "123" s = s + "0" + s; s = s + s; print ( s ) 3. Что будет выведено на экран после выполнения этой программы? s = "123" s = s + s[2] + s + s[3] print ( s ) 4. Что будет выведено на экран после выполнения этой программы? s = "12345" n = len(s) + len("456") print ( n ) 5. Что будет выведено на экран после выполнения программы? s = "123456789" s1 = "abcdef" s = s[4:6] + "0" + s1[2:5] print ( s ) 6. Что будет выведено на экран после выполнения этой программы? s = "0123456" q = "abc" s = s[:2] + s[5:] q = q[0] + s + q[1:] print ( q ) 7. Что будет выведено на экран после окончания работы программы? s = "0123456789" q = s[2:] n = q.find("6") print ( n ) 8. Что будет выведено на экран после выполнения этой программы? s = "0123456789" n = s.find("456") q = s[:n+2] + s[n+5:] print ( q ) 9. Сколько единиц будет выведено на экран? s = "123456" while len(s) gt; 0: s = s[2:] print ( "1", end="" ) 10. Программа должна считать, сколько раз в строке S встречается подстрока "12". Какой оператор надо вставить вместо многоточия? Вводите ответ без пробелов. c = 0 while True: ... if p lt; 0: break c += 1 S = S[p+2:] 11. Программа должна считать, сколько раз в строке S встречается цифра "0". Какой оператор надо вставить вместо многоточия? Вводите ответ без пробелов. c = 0 for q in S: if q == "0": ... 12. Какой оператор надо вставить вместо многоточия, чтобы в строке S были записаны символы строки Q в обратном порядке? Вводите ответ без пробелов. Q = "0123456789" S = "0" for k in range(1,10): ...

Автор: Гость