Тетрадь в линейку на 20% дороже тетради в клетку, Тетрадь в клетку стоит 15р. У Оли 100р, Она купила две тетради в линию. Сколько тетрадей в клетку она сможет купить?

Алгебра

Тетрадь в линейку на 20% дороже тетради в клетку, Тетрадь в клетку стоит 15р. У Оли 100р, Она купила две тетради в линию. Сколько тетрадей в клетку она сможет купить?

Автор: Гость