Тетрадь в линейку на 20% дороже тетради в клетку, Тетрадь в клетку стоит 15р. У Оли 100р, Она купила две тетради в линию. Сколько тетрадей в клетку она сможет купить?

Алгебра
Тетрадь в линейку на 20% дороже тетради в клетку, Тетрадь в клетку стоит 15р. У Оли 100р, Она купила две тетради в линию. Сколько тетрадей в клетку она сможет купить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она сможет купить 4 тетрад и будет сдача
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