Тетрадь Биология Линия жизни 6 класс Рассмотрите рисунок,на котором показано,как гриб с помощью питания захватывает круглого червя-нематоду Как называется такой способ гетер отрофного ритания?

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Тетрадь Биология Линия жизни 6 класс Рассмотрите рисунок,на котором показано,как гриб с помощью питания захватывает круглого червя-нематоду Как называется такой способ гетер отрофного ритания?

Автор: Гость