The clock tells us the time. Do you know how the clock does it? Look at the clock. The hour hand is on number three. The minute hand is on number twelve .So the clock says: It's three o' clock. That's how the clock tells us the...

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Который час? Эти часы - настольные, или настенные, а эти часы - наручные. У часов есть циферблат и две стрелки: длинная стрелка и короткая стрелка. Короткая стрелка показывает часы. Это часовая стрелка. Длинная стрелка показывает минуты. Это минутная стрелка. Иногда часы имеют три стрелки, и они могут показывать секунды. Часы настольные, или настенные обычно большие. Они находятся на стене, на столе, или на полке. Некоторые часы очень большие: например, часы Биг-Бен в Лондоне или Кремлевские куранты в Москве. Часы наручные - небольшие, но у них тоже есть циферблаты и стрелки, и они могут показывать часы, минуты и секунды. Все часы показывают время. В сутках 24 часа. В часе 60 минут, минута состоит из 60 секунд. Сколько времени сейчас?