Ти лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испек сладкий ягодный пирог. найти слова с проверяемыми глухими и звонкими согласными в корне слова и на конце

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Ти лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа-лис вчера испек сладкий ягодный пирог. найти слова с проверяемыми глухими и звонкими согласными в корне слова и на конце

Автор: Гость