Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 мин раньше чем ослик Иа но н?? 3 мин позже чем ВИННИ- ПУХ .после обеда все начали расходится .ВИННИ- ПУХ ушёл на 2 мир раньше чем ослик Им и на 5 мин раньше чем тигр . На с...
Математика
Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 мин раньше чем ослик Иа но н?? 3 мин позже чем ВИННИ- ПУХ .после обеда все начали расходится .ВИННИ- ПУХ ушёл на 2 мир раньше чем ослик Им и на 5 мин раньше чем тигр . На сколько мин тигр был дольше на дне рождения ,чем ослик Иа
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Тигр дольше чем ослик на 3 минута
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