Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 мин раньше чем ослик Иа но н?? 3 мин позже чем ВИННИ- ПУХ .после обеда все начали расходится .ВИННИ- ПУХ ушёл на 2 мир раньше чем ослик Им и на 5 мин раньше чем тигр . На с...

Математика

Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 мин раньше чем ослик Иа но н?? 3 мин позже чем ВИННИ- ПУХ .после обеда все начали расходится .ВИННИ- ПУХ ушёл на 2 мир раньше чем ослик Им и на 5 мин раньше чем тигр . На сколько мин тигр был дольше на дне рождения ,чем ослик Иа

Автор: Гость