Тихо веет осенний ветерок. подчеркнуть главные члены предложения

Тихо веет осенний ветерок. подчеркнуть главные члены предложения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ветерок подлежащее веет сказуемое
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