Тік төртбұрыш тәріздес спорт алаңының ұзындығы 400 метр ені 200 метр.Осы алаңның қор??ауының ұзындығын тап. Алаңнын ұзындығы мен енін 10 000 есе кішірейтіп, алаңның пішінін дәптер бетіне түсір.

Математика
Тік төртбұрыш тәріздес спорт алаңының ұзындығы 400 метр ені 200 метр.Осы алаңның қор??ауының ұзындығын тап. Алаңнын ұзындығы мен енін 10 000 есе кішірейтіп, алаңның пішінін дәптер бетіне түсір.
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Гость:
Можно по русски,и будет ответ!
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