Тик тортбурыштын узындыгы 5 см ени 4 см.ар кабыргасын 2 есе арттыр осы тик тортбурыштардын аудандарын жане периметрлерин тап.оларды салыстыр
Литература
Тик тортбурыштын узындыгы 5 см ени 4 см.ар кабыргасын 2 есе арттыр осы тик тортбурыштардын аудандарын жане периметрлерин тап.оларды салыстыр
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