Тіло масою 2 кг тягнуть по гладкій горизонтальній поверхні за допомогою пружини ж??рсткістю 100 Н/м, що лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. З яким прискоренням рухаеться тіло? Даю 40 баллов! Помогите!!!

Физика

Тіло масою 2 кг тягнуть по гладкій горизонтальній поверхні за допомогою пружини ж??рсткістю 100 Н/м, що лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. З яким прискоренням рухаеться тіло? Даю 40 баллов! Помогите!!!

Автор: Гость