Тіло масою 2 кг тягнуть по гладкій горизонтальній поверхні за допомогою пружини ж??рсткістю 100 Н/м, що лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. З яким прискоренням рухаеться тіло? Даю 40 баллов! Помогите!!!
Физика
Тіло масою 2 кг тягнуть по гладкій горизонтальній поверхні за допомогою пружини ж??рсткістю 100 Н/м, що лежить горизонтально і під час руху видовжилась на 1 см. З яким прискоренням рухаеться тіло? Даю 40 баллов! Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2 кг k = 100 Н/м Δx = 1 см = 0,01 м ___________ а -? Сила по закону Гука: F = k·Δx = 100·0,01 = 1 Н Ускорение: a = F/m = 1/2 = 0,5 м/с²
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