Тим Собакин.Игра в птиц -Краткое содержание. На завтра.

Однажды, гуляя, папа сказал дочке Кате, что птиц учат летать родители. "Если ОЧЕНЬ захотеть, то можно научиться чему угодно!" — опрометчиво заявил он, и пришлось ему учить дочку летать. Он так увлёкся обучением и так отчаянно махал руками, что чуть не взлетел на самом деле! На удивление дочери он важно ответил, что тот, кто чему-нибудь учит другого, должен сам это превосходно делать! Отвлекшись на минутку, он не видел, как Катя взлетела и полетела над рекой... Папа сам поверил в свои слова и решил не удивляться, а посоветовал дочке долго не летать и завязать потуже шарфик, чтобы не простудиться.