Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92

Математика

Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92

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