Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92
Математика
Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - возраст тройняшек Их условия задачи имеем сумма возрастов всех пяти братьев равна : 5х - 6 . Из следующих чисел подходит число "д" равное 89 . 5х - 6 = 89 ; 5х = 89 + 6 ; 5х = 95 ; х = 19
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