Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92

Математика
Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов всех пяти братьев? А) 36 в) 53 с) 76 д) 89 е)92
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - возраст тройняшек Их условия задачи имеем  сумма возрастов  всех пяти братьев равна : 5х - 6 . Из следующих чисел подходит число "д" равное 89 .   5х - 6 = 89   ; 5х = 89 + 6   ; 5х = 95  ; х = 19
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