Тимуру нужно купить 5 литров молока .Один пакет объёмом 1 л стоит 52 р. Один пакет молока объёмом 2 л стоит 97 р . Кроме того, в магазине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене двух таких же пакетов.Какую...

Математика

Тимуру нужно купить 5 литров молока .Один пакет объёмом 1 л стоит 52 р. Один пакет молока объёмом 2 л стоит 97 р . Кроме того, в магазине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене двух таких же пакетов.Какую наименьшую сумму в рублях потратит Тимур на покупку ?Ответ поясните.

Автор: Гость