Тимуру нужно купить 5 литров молока .Один пакет объёмом 1 л стоит 52 р. Один пакет молока объёмом 2 л стоит 97 р . Кроме того, в магазине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене двух таких же пакетов.Какую...
Математика
Тимуру нужно купить 5 литров молока .Один пакет объёмом 1 л стоит 52 р. Один пакет молока объёмом 2 л стоит 97 р . Кроме того, в магазине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене двух таких же пакетов.Какую наименьшую сумму в рублях потратит Тимур на покупку ?Ответ поясните.
Ответ(ы):
Гость:
(52*2)+97=104+97=201
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