Тип реакции, к которому относится омыление жиров: А. гидрирование Б.гидролиз в щелочной среде В. гидратация Г. дегидрирование
Химия
Тип реакции, к которому относится омыление жиров: А. гидрирование Б.гидролиз в щелочной среде В. гидратация Г. дегидрирование
Ответ(ы):
Гость:
Б.гидролиз в щелочной среде
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