Тип реакции, к которому относится омыление жиров: А. гидрирование Б.гидролиз в щелочной среде В. гидратация Г. дегидрирование

Химия

Тип реакции, к которому относится омыление жиров: А. гидрирование Б.гидролиз в щелочной среде В. гидратация Г. дегидрирование

Автор: Гость