Тир,араб,греки,малок,сплю,скоро. задание:убери 1 букву в каждом слове что бы получи??ся какой-то знак.
Русский язык
Тир,араб,греки,малок,сплю,скоро. задание:убери 1 букву в каждом слове что бы получи??ся какой-то знак.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я только не которые напишу: Ир,раб,реки,мало.Это всё что я могу тебе сказать...
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