Тире на месте пропуска ставится в предложении: 1. Проголодаешься ___хлеба поесть д??гадаешься... 2. Жизнь ___ не теплица, и ты ___ не тепличное растение. 3. Ни ветер, ни буря, ни волны ___ему нипочем. 4. Хуже нет ___когда ч...

Русский язык

Тире на месте пропуска ставится в предложении: 1. Проголодаешься ___хлеба поесть д??гадаешься... 2. Жизнь ___ не теплица, и ты ___ не тепличное растение. 3. Ни ветер, ни буря, ни волны ___ему нипочем. 4. Хуже нет ___когда человек один.

Автор: Гость