Тмендегі сздерді рамындаы дыбыстарды пайдалана отырып,лексикалы маынасы бар сздер рап жазыдар лгі;жазба-жаз,баз,бажа,азба,аз,аза Жазба,саналы,мейірім,келіншек,досты Даю 50 баллов помогите пожалуйста!!!

Литература
Тмендегі сздерді рамындаы дыбыстарды пайдалана отырып,лексикалы маынасы бар сздер рап жазыдар лгі;жазба-жаз,баз,бажа,азба,аз,аза Жазба,саналы,мейірім,келіншек,досты Даю 50 баллов помогите пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Саналы-сана сына ал нысан ана мейірім- ірі мерей келіншек-келін кел ін ел кеш ніл досты-дос от ос сот
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составьте три сложных и три простых предложения. (Тема любая)
Ответить
Литература
Фонетический разбор слова ябеда
Ответить
Литература
Опишите карту Климатического пояса и области мира 1. охват территории изображения 2. масштаб 3. какая по содержанию 4. о чем можно узнать из карты ...
Ответить
Литература
4(a-b) / с-3(a-b) a-b = 6 c = 5
Ответить
Литература
1 посчитать рационально (5,98+5,36):2.8:(5*0.003+15*0.029) 2 решите уравнение 8,36-5,36:(0.67x)=7,56 3 кузнечик прыгает по прямой в любую сторону н...
Ответить
Литература
До службових частин мови належать...
Ответить
Литература
Сочинение в разговорном стиле на тему море
Ответить
Литература
Сочинение ЭССЕ на тему повести Три Мушкетера помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Чем отличается глобус и карта .карта и план (сокращено)
Ответить
Литература
*- пропущенно В сумме 2*6 + 78*вместо знака * записана некоторая цифра. Может ли эта сумма быть кратна 30?
Ответить