Тмендегі сздерді рамындаы дыбыстарды пайдалана отырып,лексикалы маынасы бар сздер рап жазыдар лгі;жазба-жаз,баз,бажа,азба,аз,аза Жазба,саналы,мейірім,келіншек,досты Даю 50 баллов помогите пожалуйста!!!
Литература
Тмендегі сздерді рамындаы дыбыстарды пайдалана отырып,лексикалы маынасы бар сздер рап жазыдар лгі;жазба-жаз,баз,бажа,азба,аз,аза Жазба,саналы,мейірім,келіншек,досты Даю 50 баллов помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Саналы-сана сына ал нысан ана мейірім- ірі мерей келіншек-келін кел ін ел кеш ніл досты-дос от ос сот
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