То что в скобках поставьте во множественное окончание There are trees (bush) outside the library I read a story about a wolf that lived with (fox) People might be able to fly like (goose) They might be ten (foot) tall

Английский язык

