То, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. 1)Согласны ли вы с его мнением? П??чему? 2)Актуально ли это для нашей страны в современный период истории? Поясните свой ответ. Ответьте пожалуйста! Заранее спасибо!

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Это означает что со временем происходит переоценка ценностей - то что одно поколение считало неважным, недостойным внимания или подвергало забвению, другое поколение переоценивает как важное и старается восстановить его значимость. Так, например, музыка Баха при его жизни считалась скучной, неинтересной, а через 200 лет после его смерти его музыку оценили и признали.