То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!

Литература

То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!

Автор: Гость