То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!

Литература
То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).
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