То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!
Литература
То нужно вставить из сказки Ашик Кериб Тогда он убедился в душе, что его _________________ был не кто кто иной как___________________ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли; тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Исправить ошибки и объяснить постановку знаков препинания, выделить грамматичес??ую основу, определить чем выражены подлежащие и сказуемое. Я- учен...
Русский язык