То сумма нечетных слагаемых является четным числом делится на 10

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То сумма нечетных слагаемых является четным числом делится на 10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15+15=30 30:10=3 15 нечетное число
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