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То такое обряд (литература)
То такое обряд (литература)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можно сказать, обрядом часто называли принесение жертвы к богу, какое-то событие, связанное с верованием.
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