Точка B делит отрезок AC на два отрезка. Найдите длину отрезка BC, если AB=4 мм, AC=4 см.

Точка B делит отрезок AC на два отрезка. Найдите длину отрезка BC, если AB=4 мм, AC=4 см.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
я ошиблась, ВС=АС-АВ
Похожие вопросы