Точка M(-3;4) лежит на окружности с центром координат.Составить уравнение

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Уравнение окружности с центром в начале координат имеет вид х^2+у^2=r^2, найдём радиус окружности, учитывая, что координаты точки окружности обращают уравнение окружности в верное равенство (-3)^2+4^2=25, тогда r=5. Искомое уравнение имеет вид х^2+у^2=25