Точка A лежит на отрезке BC. Каким из чисел: -2; -0,5; 0; 0,3; 1,5 - может выражаться длина отрезка BA, если за единицу измерения принять отрезок BC?

Геометрия

Точка A лежит на отрезке BC. Каким из чисел: -2; -0,5; 0; 0,3; 1,5 - может выражаться длина отрезка BA, если за единицу измерения принять отрезок BC?

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