Точка А находится на прямой между точками В и С. Длина отрезка СВ на 3 см больше дли??ы отрезка АС. Найдите длину отрезка АВ.

Математика

Точка А находится на прямой между точками В и С. Длина отрезка СВ на 3 см больше дли??ы отрезка АС. Найдите длину отрезка АВ.

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