Точка C принадлежит отрезку BD найдите длину отрезка BD если BD = 10.3 см CD = 7.8 см пж с подробным решениям
Геометрия
Точка C принадлежит отрезку BD найдите длину отрезка BD если BD = 10.3 см CD = 7.8 см пж с подробным решениям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 2 варианта 1) BD-CD=BC 10.3-7.8=2.5 2)CD+DB=BC 10.3+7.8=18.1
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