Точка D лежит между точками E и F причём EF=3М DF=2.4 м найдите расстояние между точками Dи F
Геометрия
Точка D лежит между точками E и F причём EF=3М DF=2.4 м найдите расстояние между точками Dи F
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТОЧНО DF НАЙТИ НАДО? МОЖЕТ ЕD? ПОТОМУ ЧТО DF ИЗВЕСТНА
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