Точка движется в соответствии с уравнениями, записанными ниже. Если масса точки m = 2 кг, то модуль действующей на нее силы равен … Н. x(t)=2t^2 y(t)=1,5t^2

Физика

Точка движется в соответствии с уравнениями, записанными ниже. Если масса точки m = 2 кг, то модуль действующей на нее силы равен … Н. x(t)=2t^2 y(t)=1,5t^2

Автор: Гость