Точка движется в соответствии с уравнениями, записанными ниже. Если масса точки m = 2 кг, то модуль действующей на нее силы равен … Н. x(t)=2t^2 y(t)=1,5t^2

Физика
Точка движется в соответствии с уравнениями, записанными ниже. Если масса точки m = 2 кг, то модуль действующей на нее силы равен … Н. x(t)=2t^2 y(t)=1,5t^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=2 кг    x(t)=2*t²    y(t)=1.5*t²     F=?Их уравнений ускорения ax=4 м/с²     ay=3 м/с²a=√(ax² + ay²)=√(4² + 3³)=5 м/с²F=m*a=2*5=10 H===============

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