Точка К делит отрезок MN в отношении МК:КМ=3:2. выразите АМ
Разное
Точка К делит отрезок MN в отношении МК:КМ=3:2. выразите АМ
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Больше объяснений нет? Откуда точка А взялась?
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