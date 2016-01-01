Точка К – некоторая точка пространства. Какую фигуру образуют все точки простран??тва, лежащие на расстоянии не более 9 см от точки К.

Математика
Точка К – некоторая точка пространства. Какую фигуру образуют все точки простран??тва, лежащие на расстоянии не более 9 см от точки К.
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Автор: Гость
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Гость:
Это шар. Шар - это и внутренность шара и сфера тоже.
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