Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 5,5 м от земли. Расстояние от осно вания флагштока до места крепления троса на земле равно 4,8 м...
Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на высоте 5,5 м от земли. Расстояние от осно вания флагштока до места крепления троса на земле равно 4,8 м. Найдите длину троса. Ответ дайте в метрах.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решается по теореме Пифагора : 4,8^2 + 5,5^2 = 53,29 или 7,3^2 Ответ : 7, 3 метра