точка крепления троса удерживающего флагшток в вертикальном положении находится на высоте 3,2 метров от земли длина троса равна 4 метров Найдите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на земле Ответ да...

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точка крепления троса удерживающего флагшток в вертикальном положении находится на высоте 3,2 метров от земли длина троса равна 4 метров Найдите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на земле Ответ дайте в метрах

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