точка крепления троса удерживающего флагшток в вертикальном положении находится на высоте 3,2 метров от земли длина троса равна 4 метров Найдите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на земле Ответ да...

Математика
точка крепления троса удерживающего флагшток в вертикальном положении находится на высоте 3,2 метров от земли длина троса равна 4 метров Найдите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на земле Ответ дайте в метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора х=√4²-(3,2)²=√16-10.24=√5,76=2,4 ответ 2,4м
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