Точка Н является основанием высоты ВН проведенной из вершины прямого угла В прямоугольного треугольника АВС . Окружность с диаметром ВН пересекает сто роны АВ и СВ в точках Р и К соотвественно . Найдите ВН если РК=20 ...
Точка Н является основанием высоты ВН проведенной из вершины прямого угла В прямоугольного треугольника АВС . Окружность с диаметром ВН пересекает сто роны АВ и СВ в точках Р и К соотвественно . Найдите ВН если РК=20
Ответ(ы):
Ответил Гость:
треугольник равнобедренный, значит угол BAC= углу ABCcosABC=BH/AB=6/15=0,4Ответ: 0,4