Точка о центр вписанной в треугольник авс окружности. найдите угол с треугольника если угол аов= 128 градусов

Геометрия

Точка о центр вписанной в треугольник авс окружности. найдите угол с треугольника если угол аов= 128 градусов

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