Точка В відрізкс АС розбиває його на дві частини, які відносятьсяяк 1:4. Визначити довжини відрізків АВ і ВС, якщо АС=40 см.

Разное
Точка В відрізкс АС розбиває його на дві частини, які відносятьсяяк 1:4. Визначити довжини відрізків АВ і ВС, якщо АС=40 см.
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AB=40/5=8 BC=AB*4=8*4=32
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