Точку координатной прямой M(3)взяли в качестве центра симметрии. Укажи точку, симметричную относительно этого центра точке D(59).

Литература
Точку координатной прямой M(3)взяли в качестве центра симметрии. Укажи точку, симметричную относительно этого центра точке D(59).
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Гость:
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